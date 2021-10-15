В Детской музыкальной школе имени Миргородского проходят бесплатные музыкальные занятия

Мероприятие организовано общенациональным фондом развития культуры и защиты интеллектуальной собственности совместно с министерством культуры Ставропольского края и региональным центром профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры при поддержке минкульта РФ.

Одновременно в очном и дистанционном формате уроки проводит доцент кафедры струнных народных инструментов Российской Академии музыки имени Гнесиных, лауреат международных конкурсов Дмитрий Морин. Среди участников — преподаватели и учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств, а также студенты Ставропольского краевого музыкального колледжа имени Сафонова. На встрече были затронуты интересные и важные темы, необходимые каждому музыканту. А в практической части занятия участники работали над технической и художественно-смысловой сторонами музыкальных произведений, изучали аппликатуру правой и левой руки и, конечно же, исполняли разучиваемые ими произведения.