В детской школе искусств им. В.И. Сафонова продолжается ремонт

Ремонтные работы начались в 2020 году и проходят в рамках национального проекта «Культура». На сегодняшний день в здании полностью заменили отопительную систему и З и трубопроводы. Продолжается монтаж вентилируемого и утепленного фасада. Подрядчик приступил к внутренней отделке помещений. Важно, что работы ведутся без ущерба учебному процессу. Как только позволят погодные условия, начнется замена кровли. Окончание работ планируется в августе 2021 года. — Для более чем 650 воспитанников школы искусств будут созданы комфортные условия для образования, — отметил Глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов.