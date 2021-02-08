В детской школе искусств им. В.И. Сафонова продолжается ремонт

Февраль 8, 2021 Главные новости, Культура, Пятигорская Правда 0 66

Ремонтные работы начались в 2020 году и проходят в рамках национального проекта «Культура». На сегодняшний день в здании полностью заменили отопительную систему и З и трубопроводы. Продолжается монтаж вентилируемого и утепленного фасада. Подрядчик приступил к внутренней отделке помещений. Важно, что работы ведутся без ущерба учебному процессу. Как только позволят погодные условия, начнется замена кровли. Окончание работ планируется в августе 2021 года. — Для более чем 650 воспитанников школы искусств будут созданы комфортные условия для образования, — отметил Глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Похожие новости

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.