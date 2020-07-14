В ДТП погиб пешеход

По предварительной версии, 13 июля, около 12 часов 20 минут, водитель автомобиля «Лада — XRAY» двигаясь по улице Степная со стороны Коллективной в сторону улице Пальмиро Тольятти г. Пятигорска в районе дома №39, допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате происшествия пешеход – 72 – летняя жительница Пятигорска получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия.

Установлено, что за рулем автомобиля находился 74 – летний житель Пятигорска, который за последние два года к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался, По факту происшествия проводится проверка.

Уважаемые пешеходы! Госавтоинспекция города Пятигорска в очередной раз призывает вас соблюдать правила дорожного движения. Переходите дорогу только по пешеходному переходу, убедившись в безопасности.