В ДТП пострадал 5-летний ребенок

По предварительным данным, 30 августа около 19 часов 30 минут водитель автомобиля «Киа Спорттэдж», двигаясь во дворе дома № 21 корпус 3 по улице Нежнова Пятигорска в сторону Первомайской, совершил наезд на 5-летнего ребенка, который передвигался по внутридворовой территории многоквартирного дома на самокате и пересекал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате происшествия несовершеннолетний пятигорчанин с телесными травмами был госпитализирован в городскую больницу. Установлено, что за рулем автомобиля находился 29-летний житель города Пятигорска, который в момент ДТП был трезв, за последние два года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.

Уважаемые родители, не оставляйте своих детей без присмотра! Не позволяйте своим детям играть на проезжей части дороги! Ежедневно напоминайте им о соблюдении Правил дорожного движения.