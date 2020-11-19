В ДТП пострадал пешеход

По предварительной версии 16 ноября около 18 часов 30 минут водитель, управляя автомобилем «Лада – 210740» двигаясь по ул. Малыгина со стороны ул. Университетской в сторону пр. Кирова, напротив д. 30 г. Пятигорска, совершил наезд на пешехода, переходившую проезжую часть дороги, на запрещающий сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход, 46- летняя жительница г. Пятигорска получила различные травмы и была доставлена в городскую больницу г. Пятигорска. За рулем автомобиля находился 49 – летний житель города Пятигорска, который в момент ДТП был трезв. По факту происшествия проводится проверка.

Пешеходы, переходите проезжую часть дороги только на разрешающий сигнал, убедившись в безопасности. В темное время суток пользуйтесь световозвращающими приспособлениями.