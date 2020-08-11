В ДТП пострадал пешеход

По предварительной версии, 10 августа около 11 часов 30 минут водитель автомобиля «Лада 219020», двигаясь по ул. Бульварной со стороны пр-та 40 Лет Октября в сторону ул. Московской Пятигорска, в районе дома №10 допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспорта. В результате происшествия пешеход – 85- летняя пятигорчанка — получила телесные повреждения, с которыми была доставлена в ГКБ Пятигорска.

Установлено, что за рулем автомобиля находился 49 – летний горожанин, который за последние два года привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД 225 раз, штрафы не оплачивал, в момент ДТП был трезв. По факту происшествия проводится проверка.

Уважаемые водители, при приближении к пешеходному переходу обязательно снижайте скорость движения! Уважаемые пешеходы! Госавтоинспекция города Пятигорска в очередной раз призывает вас соблюдать правила дорожного движения. Переходите дорогу только по пешеходному переходу, убедившись в безопасности.