В ДТП трамвая и машины никто не пострадал

В Пятигорске, в районе улицы Розы Люксембург, произошло ДТП – столкнулись иномарка и трамвай. В УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю отметили, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет. «По предварительным данным, 6 февраля около 19:30 водитель легкового автомобиля Mazda, двигаясь в сторону улицы Розы Люксембург по равнозначной дороге, на перекрестке не предоставил преимущество трамваю, в результате чего допустил с ним столкновение. За рулем машины находился 44-летний местный житель. Водительское удостоверение у него отсутствовало. В отношении гражданина были составлены административные материалы», — говорится в сообщении.

Директор ГУП «Городской электрический транспорт города Пятигорска» Евгений Задорожный рассказал СМИ, что пассажиров в транспорте на момент аварии не было. Вагону нанесены незначительные повреждения, но из строя он не вышел, остался на ходу. Водитель трамвая не пострадал.