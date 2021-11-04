В единстве сила Пятигорска

Сегодня, в День народного единства, в начале пути к Успенскому Второафонскому монастырю заложили Аллею Единства. Об этом написал в своем инстаграм аккаунте глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

«Вместе с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом, муфтием Ставропольского края Мухаммадом Рахимовым, депутатами и молодежью города высадили липы и туи.

В Пятигорске проживают люди самых разных национальностей и вероисповеданий, но взаимоуважение, традиции добрососедства и общность целей объединяют наш многонациональный город, дают нам силы не только для преодоления трудностей, но и для дальнейшего созидания.

От всей души поздравляю всех нас с праздником и желаю здоровья, мира, согласия, благополучия, счастья и удачи во всех добрых начинаниях!», — говорится в сообщении.