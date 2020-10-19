В Горячеводске новый атаман

В поселке Горячеводском избран новый атаман станичного казачества. 14 новобранцев в этот же день были приняты в казачьи ряды после двухлетней стажировки. Церемония состоялась в Успенском храме Пятигорска. Отчетно-выборный круг проходил уже на территории конно-спортивного комплекса общины, где казаки и избрали своего атамана. Им стал Владимир Савченко, который состоит в казачестве станицы с 1992 года.

Савченко родился в Пятигорске, служил в спезнаце, получил два высших образования – лингвистическое и юридическое. Женат, имеет трех дочерей. Два раза избирался в Думу Пятигорска. Братьям-казакам он пообещал и дальше развивать патриотическое воспитание подрастающего поколения, открывать молодежные клубы соответствующей направленности, бороться не столько за рост численности ГКО, сколько за качество ее работы.

11 казаков в честь 30-летия общины получили в рамках мероприятия в награду за службу холодное оружие – шашки и кинжалы.