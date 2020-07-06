В гостях у ветерана

Субботнее утро у ветерана Великой Отечественной войны Хамита Салимова выдалось насыщенным. На гостеприимной конно-спортивной базе у Горячеводских казаков он встретился с Главой Пятигорска Дмитрием Ворошиловым и депутатами городской Думы. Обсудить предстояло многое: от событий далеких военных лет до реалий дня сегодняшнего. Весной Хамит Галиуллович отметил 100-летний юбилей, но энергии и стремления участвовать в жизни города по-прежнему много. На зависть многим молодым.

Хамит Салимов родился в Казахстане в большой семье, начал службу в 1939 году в 6-м кавалерийском корпусе, а уже в сороковом участвовал в событиях в Северной Буковине. В 1941 г. корпус был переформирован в 6-ю танковую дивизию. Начало Великой Отечественной войны Салимов встретил в пункте дислокации своей дивизии – Ереване. В июле 1941 года воинская часть была переброшена под Новороссийск. Здесь Хамит Салимов и принял свой первый бой. С декабря 1941 по май 1942 участвовал в первой десантной операции по освобождению Керчи и Крымского полуострова. Защищал Ростов-на-Дону и республики Северного Кавказа. В ноябре 1942 года был ранен. После лечения прибыл для продолжения службы в Пятигорск. Службу проходил в 21-м отдельном учебном танковом полку, который для нужд фронта подготовил полторы тысячи высококлассных танковых экипажей.

В Пятигорске Хамит Салимов остался и после войны. Окончил пятигорский педагогический институт. Работал в школе. Отличник народного просвещения РСФСР, ветеран труда СССР, Хамит Галиуллович и сегодня остается неутомимым наставником молодежи. В собственном саду проводит необычные уроки под открытым небом, руководит исследовательскими проектами, посвященными военной истории. Об этом и не только говорили участники сегодняшней встречи.

Рассказал Хамит Салимов и о Петре Шемякине, под руководством которого ему довелось нести службу в 21-м Отдельном учебном танковом полку. Именно он создал в Пятигорске мощную учебную базу, где обучались военные специалисты: командиры танковых экипажей, механики-водители, башенные стрелки, радисты. Бойцы «Шемякинской академии» становились героями, получали ордена и медали, а наставник — отзывы и письма благодарности от командиров танковых соединений с фронтов Великой Отечественной. — В нем было удивительное сочетание способностей командира-воспитателя и хозяйственника, деловитость и аккуратность, высокая требовательность к себе и окружающим, детальное знание множества военных профессий, — вспоминает Хамит Салимов. Ветеран предложил увековечить память о командире легендарного учебного танкового полка. И Глава Пятигорска идею тут же поддержал: на заседании Думы депутаты рассмотрят возможность присвоения имени Петра Шемякина одной из улиц в новых кварталах города. А самому Хамиту Галиулловичу Дмитрий Ворошилов вручил памятные часы с Орденом Победы на циферблате. И, конечно, пожелал крепкого здоровья и бодрости духа на долгие годы.