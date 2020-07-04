В интерьерах Пятигорска

Кино в наших краях за всю их историю снимали не раз. И в последние годы пейзажи курортного города остаются привлекательными для режиссеров. Кажется, киношники открывают для себя вечно юный и прекрасный Пятигорск вновь и вновь. Если бы не коронавирус, возможно, и сегодня улицы и скверы столицы СКФО вновь превратились в декорации для какого-нибудь киноромана. А пока пятигорчане прильнули к телеэкранам для просмотра сериала «Алекс Лютый», съемки которого проходили у нас в 2019-м в исторических частях курорта.

Еще в прошлом году, когда работа над кинопроектом была в самом разгаре, Сергей Филенко, главный художник, и Леонид Белозорович, главный режиссер 12-серийного фильма «Алекс Лютый», поделились с нашими журналистами:

— Для создателей кино очень важно передать атмосферу времени, в которое оно нас переносит, подобрать нужный реквизит, найти подходящие интерьеры. Наш фильм одновременно охватывает период времени и 1942-го, и 1975 года, что объединить непросто, но, кажется, все получилось. По сценарию снимать должны были в Брянске, но мы сделали выбор в пользу Пятигорска. Этот город словно создан для нашего сериала. Здесь много архитектуры, сохранившейся с довоенного времени, советского периода разных лет. Она очень узнаваема и близка зрителю.

С ностальгией смотрят премьеру на НТВ люди, которые бывали в Пятигорске и успели полюбить его всем сердцем. Что скрывать, процесс угадывания знакомых мест не может не отвлекать от погружения в атмосферу киноленты с первых серий. Однако блестящая актерская игра, захватывающие сюжетные линии все же ведут счет в пользу важнейшего из искусств. Зритель переносится в 1975 год и лишь краем глаза констатирует: герои фильма проходят по Лермонтовскому кварталу , а вот объектив кинокамеры охватывает перспективу усадьбы Государственного музея-заповедника. И не по вантовому ли мостику через Подкумок ведут на расстрел мирных жителей фашистские прихвостни? А вот мы в начале проспекта Кирова, примыкающего к курортной зоне, где на потрепанных временем зданиях Пушкинских ванн и тех, что рядом, разместились вывески с названиями гостиницы «Советская» и кинотеатра «Родина». Временные периоды, представленные в сериале, — военные сороковые и «застойные» семидесятые годы. Тот же дом купца Найтаки и состаривать не потребовалось — его стены сохранились в практически первозданном виде. Узнаваемы в персонажах телесериала и пятигорские профессиональные актеры, а также местные жители в массовках. Да и сама великолепная природа юга России вносит в кинодейство свой неповторимый колорит.

Одну из главных ролей — полковника Егора Сухарева — играет инициатор международного кинофестиваля «Герой и Время», который стартовал минувшей весной в соседнем Железноводске, актер и режиссер Сергей Пускепалис. А начинается детективно-приключенческая история, как и положено, с убийства. Первой жертвой становится писатель, готовящий к выпуску книгу о гитлеровском палаче Алексе Лютом (в молодые годы — Владислав Коноплев). Сам писатель перед смертью успевает сообщить своему другу — начальнику спецотдела МВД по розыску военных преступников генералу Петру Сомову (Юрий Ицков), сногсшибательную новость: Лютый, который считался погибшим с 1944 года, жив! Сомов приказывает разобраться в этом деле Егору Сухареву, сотруднику Главного управления МВД и своему лучшему следователю. Выясняется, что за пару недель до гибели писатель получил копии архивных документов, изъятых у арестованного на территории ФРГ Отто Кернера (Дирк Мартенс) — бывшего начальника тайной полевой полиции и покровителя Алекса Лютого. Документы пропали, а среди них — единственная в Советском Союзе фотография одного из самых жестоких нацистских преступников Лютого, сделанная в период войны, и свежее письмо Кернера, ему же адресованное. Сухарев едет на родину писателя в Новочеркасск. Туда же направляется редактор Сергей Вернигор (Дмитрий Муляр), чтобы завершить книгу в память об авторе рукописи.

Лихо закрученный сюжет держит зрителя в напряжении от первых до последних минут. Практически до финала не ясно: поймает ли Сухарев Лютого или тот вновь обманет всех и останется безнаказанным. Эта история противостояния вселенского зла и добра — того самого, о котором поэт говорил, что оно должно быть с кулаками, — конечно же, имеет свой логический финал. Судьба предателя Лихновского страшна и показательна. Смалодушничав и поступившись принципами один раз, он постепенно превращается в чудовище. Рассуждать о причинах предательства можно бесконечно. Все мы рано или поздно оказываемся перед выбором. И очень важно остаться человеком.

Историческая справка

В основе фильма — история одного из самых жестоких фашистских палачей, предателя Александра Юхновского, он же сотрудник тайной полевой полиции Алекс Лютый, а затем «примерный советский гражданин» Александр Мироненко. Осенью 1941-го Юхновский с подачи отца, петлюровского офицера и украинского националиста Ивана Юхновского, пошел служить переводчиком к фашистам, а уже с апреля 42-го стал участником ГФП-721, где прослужил до августа 1944-го. Немецкие покровители называли его Алексом Лютым, или просто Хлыстом. Он участвовал в массовых расстрелах и истязаниях советских граждан, лично застрелил и забил до смерти тысячи человек, включая женщин и детей. Отличался особой жестокостью и садизмом. Единственный из всех хиви (добровольные помощники вермахта), состоявших в ГФП-721, был награжден немецкой медалью «За заслуги» для восточных народов. В 1944-м его судьба круто изменилась: отстав от обоза ГФП-721, он явился в полевой военкомат РККА и представился Александром Мироненко. Долгое время служил в Советской армии и проработал журналистом вплоть до самого разоблачения в 1975-м. Суд признал его виновным в участии по меньшей мере в 44 карательных операциях и пособничестве к убийству более

2000 советских граждан, в том числе — собственноручном убийстве более 200 человек,

и приговорил к смертной казни.