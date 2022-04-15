В КАКИЕ СРОКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПЛАЧЕНЫ ОТПУСКНЫЕ?

Разъясняет прокуратура Пятигорска.

Согласно ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.

Данная норма является императивной и не имеет каких-либо исключений. За нарушение данного положения работодатель может быть привлечен к административной ответственности в соответствии с пунктом 1 статьи 5.27 КоАП РФ.

Кроме того, согласно позиции Минтруда России от 26.08.2015 № 14-2/В-644, это касается также случая, когда заявление о предоставлении отпуска в связи с семейными обстоятельствами подается за день до его начала. Одновременно разъясняем, что при нарушении установленного срока оплаты отпуска работодатель обязан уплатить денежную компенсацию в соответствии со ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации.

Помощник прокурора города Пятигорска Н.В. Хачирова.