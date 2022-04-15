В КАКИЕ СРОКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПЛАЧЕНЫ ОТПУСКНЫЕ?

Апрель 15, 2022 Право и закон, Пятигорская Правда 0 162

Разъясняет прокуратура Пятигорска.
Согласно ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

Данная норма является императивной и не имеет каких-либо  исключений.  За нарушение данного положения работодатель может быть привлечен к административной ответственности в соответствии с пунктом 1 статьи 5.27 КоАП РФ.

Кроме того, согласно  позиции Минтруда России от 26.08.2015 № 14-2/В-644,  это касается также случая, когда заявление о предоставлении отпуска в связи с семейными обстоятельствами подается за день до его начала.   Одновременно  разъясняем, что  при нарушении установленного срока оплаты отпуска работодатель обязан уплатить денежную компенсацию в соответствии со ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации.

Помощник прокурора города Пятигорска Н.В. Хачирова.

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