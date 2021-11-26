В Комсомольском парке 40 новых елей!

40 елей высадили сегодня в Комсомольском парке. Акция приурочена ко Дню матери и грядущему 35-летию Совета женщин Пятигорска.

Как рассказала председатель Пятигорского женсовета Татьяна Литвинова, в апреле 2022 года организация будет праздновать юбилей.

-С инициативой о высадке елей вышла бывший председатель женсовета города Наталья Абалдуева, которая возглавляла его с 2012 по 2020 годы, — подчеркнула Татьяна Литвинова. — С просьбой о проведении акции мы обратились к депутату Думы Ставропольского края Валентину Аргашокову. Он выделил деньги на покупку елей. Акцию также поддержал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

По словам председателя Думы столицы СКФО Людмилы Похилько, Пятигорсккак город-курорт лечит не только бальнеологическими богатствами, но и воздухом. Поэтому сегодняшняя акция не только приурочена к юбилею женсовета и Дню матери, но и направлена на озеленение города.

В акции приняли участие члены президиума женсовета и руководители территориальных отделений организации, депутаты городской Думы, представители Дома национальных культур, члены общественных организаций города. Напомним, женсовет Пятигорска входит в десятку лучших в России.