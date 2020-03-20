В крае есть необходимый запас противовирусных средств

Как сообщили в министерстве здравоохранения Ставропольского края, обеспеченность аппаратами искусственной вентиляции легких составляет 101,9%. Также в распоряжении медиков имеется 2024 пульсоксиметра. Приборами оснащены все бригады скорой медицинской помощи, приемные, терапевтические, пульмонологические, реанимационные отделения, специалисты, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. В ближайшее время планируется закупка еще 500 единиц.

— Бригады скорой помощи и приемные отделения стационаров полностью обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких и пульсоксиметрами, — пояснил министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров. — Из расчета двух месяцев в медицинских организациях и в аптечной сети края имеется 100-процентный запас противовирусных препаратов. Средствами индивидуальной защиты органов дыхания аптеки запасены на 100%, медорганизации — на 120%. Дезинфицирующих средств в достатке.

По словам министра, для оказания медицинской помощи больным с подозрением на коронавирусную инфекцию готовы 4 специализированных инфекционных больницы и инфекционные отделения 30 многопрофильных больниц края. Число коек составляет 1358, в том числе 597 для взрослых и 761 для детей. Кроме того, имеется 231 бокс на 536 коек и 227 полубоксов на 473 места. При необходимости предусмотрено развертывание карантинного госпиталя на базе Ставропольского краевого клинического многопрофильного центра.

По вопросам клиники, диагностики, лечения и профилактики коронавирусной инфекции весь медицинский персонал в крае прошел подготовку с привлечением профессорско-преподавательского состава Ставропольского государственного медицинского университета, отметил Виктор Мажаров.

16 марта губернатор Владимир Владимиров подписал постановление о введении на территории края режима повышенной готовности, напоминает управление по информполитике Правительства СК. Постановлением предусмотрен комплексный план мероприятий по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории края. В целях противодействия инфекции принято решение увеличить Резервный фонд правительства края на 623,5 млн рублей.

Гражданам, посетившим с 1 марта российские регионы или страны, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, предписано сообщать об этом на телефоны «горячей линии» 8-962-448-59-80 или 8-8652-36-78-74.

Режим повышенной готовности будет действовать на Ставрополье до 1 июля 2020 года. Вместе с тем оговаривается, что зависимости от эпидемиологической ситуации режим может быть продлен либо отменен досрочно.