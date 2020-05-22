В крае увеличат количество тестов на коронавирус

Губернатор Владимир Владимиров провел в режиме видеоконференцсвязи заседание координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Глава края отметил, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе продолжает оставаться напряженной – распространение заболевания продолжается, регистрируются все новые летальные исходы.

– Это говорит о том, что все принятые меры профилактики, включая обязательное ношение масок, должны соблюдаться. Необходимо обязательное реагирование на нарушения санитарно-эпидемических требований, – подчеркнул Владимир Владимиров.

Как прозвучало, текущая ситуация пока не позволяет перейти к новому этапу постепенного выхода из режима ограничений. Губернатор напомнил, что одним из важных показателей для принятия таких решений является охват населения тестированием на COVID-19.

Владимир Владимиров поручил Правительству края и профильным министерствам нарастить количество тестов на коронавирус до 2 тысяч в сутки. Для решения этой задачи планируется произвести закупку дополнительных 50 тысяч тест-систем, которые будут распределены на ближайшие 20 дней.