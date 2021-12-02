В красные зоны медучреждений Пятигорска передали новые комплекты постельного белья

150 комплектов постельного белья, подушки и сладкие презенты для медиков доставили сегодня в Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн и Пятигорский межрайонный родильный дом, на базе которых развернуты ковидные отделения. Председатель Думы города Пятигорска Людмила Похилько и руководитель фракции партии «Единая Россия» в Думе города Пятигорска Дарья Самольянец поблагодарили медиков за их нелегкий труд и пожелали выздоровления всем больным, находящимся в ковидных госпиталях.

– 1 декабря партия «Единая Россия» отметила свое 20-летие. Поэтому наши депутаты решили сделать подарок ковидным отделениям города Пятигорска. Сегодня, во время пандемии, просто необходимо поддержать тех людей, которые лежат в ковидных отделениях. Поддержать врачей: тех, кто сегодня спасает, тех, кто находится на работе, тех, кто оказывает помощь нашим родным и близким, – отметила председатель Думы города Пятигорска Людмила Похилько.