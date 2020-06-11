В курортной зоне демонтируют незаконные рекламные вывески

В конце мая глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов провел комплексный рейд по городским территориям. В ходе инспекции курортной зоны были выявлены нарушения: несанкционированная реклама на фасаде исторических зданий, установка на тротуарах и вдоль дорог запрещенных рекламных конструкций, несоблюдение мер безопасности и санитарных норм.

Предпринимателей предупредили, и дали время самостоятельно устранить все недочеты.

— Консультативные беседы с предпринимателями ведем постоянно, разъясняем, какие требования предъявляются к рекламным конструкциям на территории Пятигорска, на каких фасадах можно, а на каких нельзя размещать рекламу. Если имеются нарушения, обращаемся к владельцам рекламных конструкций с требованием убрать их. Если понимания нет, то отдельно стоящие конструкции в соответствии с требованиями законодательства могут быть демонтированы муниципалитетом в одностороннем порядке. Если говорить о конструкциях на фасаде зданий, чье размещение не было согласовано с муниципалитетом, то в таких случаях мы выдаем владельцам предписания о демонтаже. На это им отводится 30 дней, — рассказал начальник отдела торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Иван Никишин.

По поручению главы Пятигорска представители управления архитектура, строительства и ЖКХ и отдела торговли, рекламы и защиты прав потребителей провели контрольную совместную проверку в курортной зоне.

Было отмечено, что почти все незаконно установленные баннеры и рекламные конструкции владельцы убрали сами. Лишь в двух случаях к демонтажу пришлось подключиться сотрудникам администрации. Фасады зданий и наружные территории организаций, по которым в ходе прошлого рейда были сделаны замечания, также приводятся в соответствующий вид, отмечается на сайте городской администрации.