В любимом городе – порядок!

Предпасхальная неделя – отличный повод для генеральной уборки. Самый светлый для православных праздник, конечно же, надо встречать в чистоте. В минувшую субботу во всех микрорайонах Пятигорска убиралимусор, накопившийся за период холодов, избавлялись от сухостоя, высаживали зеленые насаждения.Науборку вышли представители администрации и Думы Пятигорска, общественники, коммунальщики, специалисты территориальных служб, работники организаций и жители города.

В микрорайоне Водник, территория которого путем всенародного голосования вошла в программу «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда»провели очистку берегов реки Подкумок.Свой вклад в субботник внесли Совет ветеранов Пятигорска и городской Совет женщин, а также представители Дома нацкультур. Присоединившись к госслужащим, они включились в уборку на склонах горы Машук, захватив лесополосу, прилегающую к Месту дуэли М. Ю. Лермонтова.

На дороге, ведущей к наскальному изображению В.И.Ленина, те самые чудо-автомобили от регоператора ЖКХ под названием «Бандит» ловко превращали в щепу сухие деревьяна зависть огородникам. Здесь же трудились работники Водоканала. Максим Русанов, технический директор предприятия, рассказал: «Нам выделили участок, собираем старые ветки, сухую поросль, в помощь — техника. Нас 25 человек. Рядом со своим предприятием мы уже навели порядок, осталось подкрасить заборчики и бордюры».

Работа кипела во всех микрорайонах города. На придомовых территориях многоквартирных домов люди высаживали молодые деревья. А на аллеях старейшего городского кладбища «Некрополь» уже традиционно работали активисты молодежного проекта «Пятигорский Некрополь» с примкнувшими доброхотами. Представители армянской национально-культурной автономии вышли на субботник вместе с учениками СОШ № 18. В награду тем, кто на славу поработал, досталсявкуснейший армянский куркут!

Цифры

Всего в генеральной уборке и вывозе мусора в Пятигорске было задействовано свыше 15 единиц специализированной техники.

Мнения

Ирина Бойко, заместитель начальника управления культуры администрации Пятигорска:

— Мы дружно наводим порядок в нашем чудесном Пятигорске. Это просто супер, когда все вместе, независимо от статуса, должностей, специальностей, делают общее благое дело. У меня двое детей,подрастают двое внуков. Мы к Месту дуэли нашего любимого поэта часто приходим. И очень приятно слышать отзывы гостей курорта о том, какой у нас чистый и уютный город.

Руслана Андрющенко, руководитель молодежного проекта «Пятигорский Некрополь»:

— Мы вышли на первую уборку в рамках апрельских субботников. Убрали сухостой, деревья, которые угрожают памятникам, собрали мусор на кладбище и за пределами. Хочется, конечно, чтобы пятигорский Некрополь стал настоящим музеем под открытым небом, туристическим кластером для гостей со всех уголков России.

Элина Ермолаева, 11-й класс, 31-я школа:

— Два года назад, на старте молодежного проекта «Пятигорский Некрополь», мы не знали, как зайти на это заброшенное старинное кладбище, с чего начать. В первые недели даже принимали в свой адрес какие-то нелестные высказывания. Люди не понимали, зачем это нужно молодежи и городу. Благодаря информационной поддержке, в том числе и группа у нас есть в соцсети«ВКонтакте», все изменилось. Сейчас мы уже здесь практически как у себя дома!

Дмитрий Маркарян, председатель совета армянской национально-культурной автономии:

— Убираем территорию своей общины и армянской церкви, приводим в порядок воинский мемориал у СОШ № 18, красим ограждения, очищаем буквы. Избавляем от мусора и сухой поросли всю гору Пост. Решили сделать это местозонойответственностинашей автономии на постоянной основе.

Михаил Саратовкин, директор СОШ № 18:

— На субботник никого выходить не заставляем, просто приглашаем. Коллективный общественно-полезный труд — своего рода праздник. Потому и учителя, и дети участвуют с удовольствием.Сделаем город чище, наведем порядок на планете!