В микрорайоне Бештау-Гора-Пост появится второй сквер

Один из микрорайонов Пятигорска обретает второй сквер благодаря программе «Местные инициативы». В Пятигорске благоустраивают Музыкальный сквер. Работы по благоустройству еще одной общественной территории в микрорайоне Бештау-Гора-Пост ведутся в рамках реализации программы губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова «Местные инициативы».

Напомним, долгое время в микрорайоне не было ни одной благоустроенной зоны для отдыха горожан. В этом году проблема нескольких десятилетий разрешилась. В октябре 2020 года на улице Адмиральского был торжественно открыт сквер Победы. В скором времени в микрорайоне появится еще одно благоустроенное общественное пространство – Музыкальный сквер. Располагается он возле музыкальной школы № 2 им. Н.В. Миргородского по адресу: ул. Сельская, 40. Сегодня полным ходом идет реконструкция. В результате всех работ жители микрорайона получат комфортную зону отдыха с пешеходными дорожками и лавочками. Будет произведена замена освещения. Запланировано и обустройство детской площадки. Но самое главное, «Музыкальный сквер» будет соответствовать своему названию: в ходе реконструкции здесь оборудуют летнюю сцену и места для просмотра концертов, которые будут проводиться силами воспитанников музыкальной школы для жителей микрорайона. Кстати, в этом году детской музыкальной школе № 2 им. Н.В. Миргородского исполняется 55 лет. Благоустройство Музыкального сквера станет хорошим подарком к знаменательной дате.

— Напоминаю, 21 мая 2021 года в 14.00 в музейном комплексе «Россия — моя история» состоится праздничный концерт «55 лет творчества и вдохновения», посвященный юбилею Детской музыкальной школы № 2 им. Н. В. Миргородского. Ждем всех желающих! – отметил глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов в своем «Инстаграме».