В микрорайоне Бештау появится еще один благоустроенный сквер

Заявки города Пятигорска на реализацию проектов по программе поддержки местных инициатив прошли отбор в Минфине СК. Об этом на своей Инстаграм-странице сообщил Глава города Дмитрий Ворошилов: — Микрорайон Бештау получит новый сквер, а в районе дома №19 по проспекту Калинина обустроим детскую площадку. В новом сквере по адресу ул. Сельская, 40 (музыкальная школа 2) по проекту предусмотрены покрытие тротуарной плиткой, замена бордюров. строительство детской площадки на резинокордовом покрытии, озеленение, новое освещение, скамейки и урны. Напомним, прошлой осенью в микрорайоне «Бештау» на улице Адмиральского уже был открыт первый сквер с прогулочной зоной, детской площадкой и лавочками. Жители вместе с городскими службами высадили в сквере туи, а зимой площадь украшала новогодняя ель. Благоустройство общественных территорий здесь дело долгожданное: до 2020 года в микрорайоне не было ни одного сквера.

Также Дмитрий Ворошилов напомнил, что в Пятигорске в 2021 году пройдут масштабные работы по благоустройству: — реконструкция Лазаревского сквера с площадью возле источника №19; — реконструкция сквера имени Льва Толстого; — реконструкция площади перед ЗАГСом на ул.Бернардацци; — обустройство пешеходной зоны по ул. Красноармейской (от Академической галереи до пр. Кирова); — реконструкция «Поющего фонтана»; — реконструкция сквера Победы в поселке Горячеводском (ул.Урицкого) с обустройством детской и спортивной зон; — строительство детской и спортивной площадок на ул. Георгиевской в Горячеводске.