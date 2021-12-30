В новогодние выходные вывоз отходов будет производиться в штатном режиме

Региональный оператор «Жилищно-коммунальное хозяйство» усилит контроль за вывозом твердых коммунальных отходов во время январских праздничных дней и остается на связи с потребителями. — Вывозящие компании в зоне деятельности регионального оператора «ЖКХ» будут обеспечивать своих потребителей услугами согласно утвержденным графикам, — подчеркнул директор компании Геннадий Ртищев. – Ежедневно будет задействовано 234 единицы специализированной техники. Сообщения по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами в новогодние выходные будут приниматься от граждан всех городов и районов юга Ставропольского края. Напомним, в течение всех «каникул» работают: мессенджер WhatsApp на номере 8-938-301-17-85. Директ страница Инстаграм @regoion.operator.sk. телефон «горячей» линии: +7 (928) 340-50-70. Также можно связаться с дежурными специалистами коллцентра по месту жительства и изложить суть вопроса, все контакты здесь — http://tkosk.ru/contacts/abon. Для своевременного реагирования и эффективного взаимодействия необходимо сообщать точные адреса, ориентиры и оставлять свои контактные данные. Разговоры и переписка фиксируются, чтобы дежурные специалисты могли связаться с заявителем.

Напоминаем о недопустимости парковки личного транспорта у контейнерных площадок. Экипаж мусоровоза не имеет возможности дожидаться, пока автовладелец освободит подъезд к бакам, поскольку это чревато срывом графика на маршруте.