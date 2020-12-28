В новых классах и стены помогают

Звуки музыки, вокал, ритмический счет на уроках хореографии и детский смех сегодня льются из окон обновленной музыкальной школы № 2 им. Н. В. Миргородского. Здесь завершен ремонт в рамках Национального проекта «Культура». Посмотреть на его результат приехали депутат Государственной Думы РФ Ольга Казакова, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов и депутат Думы Ставрополья Алексей Раздобудько. Они поздравили ребят с открытием, побывали в классах и залах, послушали выступления солистов и музыкальных коллективов и передали юным воспитанникам школы подарки от губернатора.

Масштаб проведенных работ в школе солидный. Отремонтированы фасад, кровля, лестничные марши, потолки, пол и стены. Полностью перестроена система отопления, заменена пожарная сигнализация, установлена система кондиционирования воздуха. После капремонта в обновленной музыкальной школе № 2 открылся дополнительный просторный кабинет — репетиционный зал для оркестра, театральной студии, занятий хорового класса. На стенах в коридорах – фото мировых звезд: танцоров, певцов, музыкантов. Глядя них, ребята и сами набираются вдохновения для творчества. Пожелаем им успехов!

Цифры

Как рассказала директор детской музыкальной школы № 2 Гоар Погосян, сегодня здесь занимаются 546 учеников по 23 направлениям.