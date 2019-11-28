В Новый год — с «Пятигорской правдой»!

Ноябрь 28, 2019 Анонсы, На Главную, Пятигорская Правда 0 219

Задание № 2. «Символ года»

Известно, что символ наступающего 2020 года — Мышка. Мы уверены: если хорошо подумать и поискать, такой символ найдется и в вашей семье. Может, у вас живет некий «собрат» символа года. Может, на мышку «похож» ваш питомец, а может — и вы сами? Фото символа года может быть смешным или милым, но главное — неповторимым и оригинальным. Важно! Конечно же, вместе с символом года в кадре должна оказаться и «Пятигорская правда».

 

 

 

Нужно:

— проявить смекалку и оригинальность,

до 12.12.2019 разместить фотографию на страничке любого члена семьи в социальной сети Инстаграм с хештегом #вновыйгодспятигорскойправдой,

— прислать фотографию на почту «Пятигорской правды» [email protected], указав свое имя, возраст и телефон.

 

 

 

Не нужно:

— быть профессиональным фотографом,

— присылать фото магазинных — «промышленных», плюшевых и прочих — мышек и крысок.

реклама

Похожие новости

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.