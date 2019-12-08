В Новый год — с «Пятигорской правдой»!

«Пятигорская правда» продолжает новогодний конкурс.

Для самых-самых наши новые спонсоры приготовили особенные призы. Один из лучших производителей искусственных елочек в России, компания «РусьЕлка», вручит победителям экологичные и роскошные новогодние деревца, красотой затмевающие настоящие. А компания «Ситилинк» — российская сеть магазинов, осуществляющая продажу компьютерной и бытовой техники по выгодным ценам, — наградит сертификатами на приобретение цифровых и прочих гаджетов.

Само собой, не обойдется и без новогоднего застолья.

А самая креативная фотография украсит обложку новогоднего номера газеты!

Участвовать в конкурсе проще простого. На пути к победе необходимо выполнить 3 новогодних фотозадания. На каждое дается две недели. Победителей — самых креативных, выполнивших все три задания конкурса — определит компетентное жюри. Предусмотрен и приз зрительских симпатий — для фотографии, набравшей больше всего «лайков».

Прошлое задание оказалось крепким орешком для читателей. Тем больше гордости за тех, кто с честью вышел из испытания. В борьбу вступили и победители наших прошлых конкурсов — Галина Темерджанова, Михаил Гладких. Сразу ясно — этой зимой будет жарко! Что ж, поглядим, как участникам удастся справиться с новым заданием.

Задание № 2. «Символ года»

Известно, что символ наступающего 2020 года — Мышка. Мы уверены: если хорошо подумать и поискать, такой символ найдется и в вашей семье. Может, у вас живет некий «собрат» символа года. Может, на мышку «похож» ваш питомец, а может — и вы сами? Фото символа года может быть смешным или милым, но главное — неповторимым и оригинальным. Важно! Конечно же, вместе с символом года в кадре должна оказаться и «Пятигорская правда».

Нужно:

— проявить смекалку и оригинальность,

— до 12.12.2019 разместить фотографию на страничке любого члена семьи в социальной сети Инстаграм с хештегом #вновыйгодспятигорскойправдой,

— прислать фотографию на почту «Пятигорской правды» [email protected], указав свое имя, возраст и телефон.

Не нужно:

— быть профессиональным фотографом,

— присылать фото магазинных — «промышленных», плюшевых и прочих — мышек и крысок.

*От одного участника принимается одна фотография. Участник, представляя фото на конкурс, подтверждает, что он является единственным автором, владельцем, правообладателем фотографии или получил разрешение правообладателя на обнародование и дальнейшее использование его изображений. Участник дает согласие на обнародование фотографии, автором которой он является, и передает организатору конкурса исключительное право использовать фотографию в любой форме и любым не противоречащим закону способом в соответствии с действующим законодательством РФ. Организатор вправе отказать в размещении фотографии по своему усмотрению без объяснения причин.

**Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-информационных материалах.

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