В Новый год — с «Пятигорской правдой»!

«Пятигорская правда» продолжает новогодний конкурс.

Для самых-самых наши новые спонсоры приготовили особенные призы. Один из лучших производителей искусственных елочек в России, компания «РусьЕлка», вручит победителям экологичные и роскошные новогодние деревца, красотой затмевающие настоящие. А компания «Ситилинк» — российская сеть магазинов, осуществляющая продажу компьютерной и бытовой техники по выгодным ценам, — наградит сертификатами на приобретение цифровых и прочих гаджетов.

Само собой, не обойдется и без новогоднего застолья.

А самая креативная фотография украсит обложку новогоднего номера газеты!

Участвовать в конкурсе проще простого. На пути к победе необходимо выполнить 3 новогодних фотозадания. На каждое дается две недели. Победителей — самых креативных, выполнивших все три задания конкурса, — определит компетентное жюри. Предусмотрен и приз зрительских симпатий — для фотографии, набравшей больше всего «лайков».

Азарт — дело заразительное! Вот и наш конкурс набирает обороты, намечаются и лидеры. Что ж, осталось последнее, самое легкое задание. Или оно таким только кажется? В общем, на старт, внимание, мотор!

Задание № 3. «ГЛАВНАЯ ЕЛКА»

Каждый год площадь Ленина в Пятигорске украшает Главная елка города. Этот год не исключение. Задача — закружиться в хороводе с пушистой красавицей так, чтобы фото запомнилось и вам, и нам. Можно сделать снимок уже сейчас, а можно дождаться 14 числа, когда на площади развернется праздничный городок. Неважно! Главное — фото должно быть Вашим и неповторимо-оригинальным. Конечно же, вместе с Главной елкой города в кадре должна оказаться и «Пятигорская правда».

Нужно:

— проявить смекалку и оригинальность,

— до 25.12.2019 разместить фотографию на страничке любого члена семьи в социальной сети Инстаграм с хештегом #вновыйгодспятигорскойправдой,

— прислать фотографию на почту «Пятигорской правды» [email protected], указав свое имя, возраст и телефон.

Не нужно:

— быть профессиональным фотографом,

— стесняться просить помощи у случайных прохожих))).

*От одного участника принимается одна фотография. Участник, представляя фото на конкурс, подтверждает, что он является единственным автором, владельцем, правообладателем фотографии или получил разрешение правообладателя на обнародование и дальнейшее использование его изображений. Участник дает согласие на обнародование фотографии, автором которой он является, и передает организатору конкурса исключительное право использовать фотографию в любой форме и любым не противоречащим закону способом в соответствии с действующим законодательством РФ. Организатор вправе отказать в размещении фотографии по своему усмотрению без объяснения причин.

**Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-информационных материалах.

реклама