В Новый год — с «Пятигорской правдой»!

Декабрь 12, 2019 Анонсы, На Главную, Пятигорская Правда 0 128

Задание № 3. «ГЛАВНАЯ ЕЛКА»

Каждый год площадь Ленина в Пятигорске украшает Главная елка города. Этот год не исключение. Задача — закружиться в хороводе с пушистой красавицей так, чтобы фото запомнилось и вам, и нам. Можно сделать снимок уже сейчас, а можно дождаться 14 числа, когда на площади развернется праздничный городок. Неважно! Главное — фото должно быть Вашим и неповторимо-оригинальным. Конечно же, вместе с Главной елкой города в кадре должна оказаться и «Пятигорская правда».

 

 

 

Нужно:

— проявить смекалку и оригинальность,

до 25.12.2019 разместить фотографию на страничке любого члена семьи в социальной сети Инстаграм с хештегом #вновыйгодспятигорскойправдой,

— прислать фотографию на почту «Пятигорской правды» [email protected], указав свое имя, возраст и телефон.

 

 

 

Не нужно:

— быть профессиональным фотографом,

— стесняться просить помощи у случайных прохожих))).

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