В ноябре почти 97 % должников на Ставрополье оплатили долги за электроэнергию и избежали отключений

«Россети Северный Кавказ» в зоне производственной деятельности филиала «Ставропольэнерго» эффективно реализуют мероприятия по повышению платёжной дисциплины.

Благодаря системной информационно-разъяснительной работе с должниками, которую энергетики непрерывно проводят на территории Ставропольского края, большинство неплательщиков предпочитают погашать имеющуюся задолженность за потреблённый ресурс до введения ограничения режима потребления электрической энергии. К примеру, во втором квартале текущего года так поступили более 93 % должников, в третьем – порядка 96 %, в ноябре – почти 97 %.

«В ноябре 2021 года 3 тысячи 577 должников оплатили долги за электроэнергию, не дожидаясь крайней меры – ограничения электроснабжения. Только 115 потребителей из категории физических лиц и 12 потребителей-юридических лиц остались без электроэнергии за долги. Как показывает анализ, 127 должников составили чуть более 3 % от 3 704 заявки, полученной из энергосбытовой компании на введение режима ограниченного потребления», — отметили в отделе учёта электроэнергии и мониторинга потерь энергокомпании.

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