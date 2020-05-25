В образовательном центре «Машук» появится свой кинокампус

Все больше становится известно подробностей о новом образовательном центре «Машук», который восстанавливают в поселке Энергетик. Структура образовательного инновационного центра будет включать в себя и кинокампус, где участники форума смогут обучаться искусству создания кино, а также основам актерского мастерства. Наставниками форумчан и авторами образовательных программ будут корифеи отечественной киноиндустрии, сообщается на официальном сайте администрации Пятигорска.

Сергей Пускепалис — режиссер, сценарист, худрук Волковского театра, одним из первых поддержал идею создания кинокампуса. По его словам, нашей стране нужны свои, а не иностранные киногерои.

«Восстановление лагеря «Машук» — шаг к созиданию истории, и это реально здорово, что Ставропольский край получил поддержку нашего Президента, и именно у нас в регионе создается этот замечательный патриотический центр, где наша ставропольская молодежь сможет реализовать свои таланты», — пояснил Сергей Пускепалис.

Режиссер также рассказал, что неоднократно бывал на форуме «Машук», и видел блеск в глазах молодежи и искреннею увлеченность форумчан. «Нужно, чтобы этот блеск не гас, а приносил пользу нашей Родине», — считает Сергей Пускепалис.

Напомним, реконструкция молодежного центра «Машук» ведется в поселке Энергетик в рамках нацпроекта «Образование».