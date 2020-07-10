В одно касание

Оплачивать любые покупки и даже проезд в трамвае, не используя при этом наличных денег, сегодня проще, чем когда-либо. Для этого даже не обязательно доставать свою кредитку из кошелька, не прикасаясь к терминалу, а просто поднеся смартфон, часы или другое устройство на определенное расстояние от него.

Достоинств у технологии очень много, иначе она не стала бы так активно развиваться и распространяться. Среди прочего ее ценят за возможность быстрого проведения операций; отсутствие необходимости давать свою карту в руки чужого человека, удобство и комфорт при совершении покупок.

В пятигорских трамваях ввели бесконтактную оплату еще в 2019 году, а сейчас запустили новую акцию. С 1 июля по 30 сентября 2020 года пассажиры городского общественного электрического транспорта при оплате проезда бесконтактной картой Visa получат скидку в размере четырех рублей.

Большинство людей поддержали новый способ оплаты в общественном транспорте. Пятигорчане разных возрастов поделились с газетой своим мнением на эту тему.

Слово пятигорчанам

Юлия Миракова 18 лет: «Я считаю, намного удобнее платить бесконтактно, так как у меня карта привязана к телефону? и если наличные деньги я могу забыть, то телефон у меня всегда с собой. Но пенсионерам, думаю, тяжело, потому что не все умеют пользоваться современными технологиями. Поэтому, мне кажется, останется способ оплаты как картой, так и купюрами».

Галина Мирзоева, 70 лет: «У меня есть карта Сбербанка, но в трамвае ей еще не производила оплату. Я думаю, это очень удобно и в скором времени я сама опробую эту систему. Акция с картой Visa заинтересовала, потому что 4 рубля — тоже деньги, особенно если часто приходится ездить в трамвае».

Марина Акимова, 37 лет: «Я часто езжу в трамваях. Очень удобный безналичный способ оплаты, не надо искать мелочь, другие деньги, задерживать кондуктора, тем более что сейчас скидка 4 рубля».

Вероника Назарьян, 65 лет: «Я в основном езжу по проездному, но в последнее время произвожу оплату картой, но не Visa. Конечно, удобно, что сделали безналичный расчет. Но я пользуюсь и наличными, и картой, и проездным».

Юлия Пономаренко, 44 года: «Конечно? удобно оплачивать картой, наличные не всегда остаются, а карта с собой. Но неудобно, что сделали карту Visa со скидкой, лучше бы выбрали карту МИР. Так как основная масса государственных служащих пользуется ей».

Любовь Урюпина, кондуктор, 66 лет: «Для меня нет большой разницы — карты или наличные деньги. Думаю, в итоге все равно полностью перейдем на бесконтактную оплату, мы же двигаемся вперед. В последнее время люди чаще стали оплачивать картами, абсолютно разными, с разных банков. Дети пользуются новой услугой, пенсионеры».

Конечно, мнение людей разделилось, но в основном отзывы положительные. Еще не все поняли удобство технологии. Но оплата без контакта становится важной частью современного мира. Она позволяет работать быстро, качественно и безопасно, а главное – максимально удобно. Скорость проведения операций возрастает, а значит, кондуктор имеет возможность обслуживать больше клиентов каждую рабочую смену.