В отделе «Дом Алябьева» открылась персональная выставка Евгения Горина

В большом выставочном зале отдела «Дом Алябьева» состоялось долгожданное открытие персональной выставки Евгения Константиновича Горина, члена Творческого cоюза художников, дипломанта академических выставок РоссийскойfАкадемии художеств (РАХ) и всероссийских выставок.

Евгений Горин – живописец в третьем поколении. Его дед был иконописцем, отец также был художником. Их дом был старинным, с наличниками, украшенными сквозной резьбой, большой печью со старинными изразцами. Е. К. Горин вспоминает, как в юности помогал старшим расписывать храмы, как учился в костромском художественном училище, которое окончил в 1965 году.

После училища была служба в армии – три года на ракетной площадке. В 1969 году приехал в Кисловодск с твердой целью заниматься живописью, где вскоре его приняли на работу в кисловодский художественный фонд. Город напоминал ему что-то «французское». Под этим впечатлением Евгений Константинович начал работать творчески. Стал ездить на Академическую дачу, расположенную в Тверской области, неподалеку от Вышнего Волочка. «На творческих дачах я и вырос, увидел, как работают профессионалы, узнал, что такое этюды, как писать портрет. Я получил реалистическую основу, которая дала мне возможность пробовать писать разным «языком».

Другой ценный изобразительный опыт художник приобрел, когда работал в 1976–1978 гг. в Доме творчества «Гурзуф», где увидел московских авангардистов, – это позволило Е. Горину расширить свои творческие возможности.

Искусство Е. К. Горина пользуется заслуженным интересом у зрителей, а сам художник – глубоким уважением и непререкаемым авторитетом среди коллег. Трудное послевоенное детство и быстрое взросление, отсутствие «необходимого» и обязательное исполнение «должного», сформировали основные черты личности художника – крепкий характер, умение ценить простые вещи, необходимость постоянного труда, глубокие размышления о жизни, человеческой судьбе, истории.

В творчестве Горина представлены все жанры – натюрморт, пейзаж, портрет, сюжетно-тематическая картина – в таком диапазоне художник получает наибольшую возможность авторского высказывания, построенного на живописной пластике и цвете.

Поздравить мастера с открытием выставки пришли коллеги и друзья — директор Ставропольского краевого училища дизайна Валерий Арзуманов, искусствовед Любовь Ягушевская, член-корреспондент Российской академии художеств Георгий Мясников, руководитель отделения литературного творчества ПГУ Вячеслав Шульженко. Посетили мероприятие и представители региональных СМИ. Честь открытия экспозиции принадлежала Ольге Сергеевне Алексенко, заведующей экспозиционно-выставочным отделом Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова.

Выставка, размещенная в большом выставочном зале, где представлено более 20 живописных работ, доступна для посещения до 28 марта включительно.

Материал подготовлен Домом-музеем М. Ю. Лермонтова.