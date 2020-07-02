В память о Николае Миргородском

Имя новатора и педагога Николая Миргородского теперь будет носить Детская музыкальная школа № 2 в Пятигорске. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании городской Думы.

С предложением о присвоении учреждению имени блестящего педагога и яркого музыканта в адрес комиссии по рассмотрению вопросов установки и демонтажа мемориальных досок и других памятных знаков на территории Пятигорска обратилось руководство музыкальной школы. Николай Миргородский занялся развитием ДМШ № 2 в 1987-м и возглавлял коллектив в течение 25 лет. В первые же годы его грамотного руководства учреждением удалось увеличить количество учащихся почти в шесть раз – с 80 до 546 учеников, а преподавательский состав с 3-х до 49 человек. Благодаря усилиям Миргородского в разных районах города появились учебные корпуса школы, главным учебным стал корпус с просторным концертным залом в районе завода «Импульс». Николай Васильевич собирал вокруг себя талантливых молодых специалистов и открывал новые отделения: эстрадно-джазовое, вокально-хоровое хореографическое, фольклорное, театральное, духовно-эстетическое. Он внес огромный вклад не только в развитие культурного пространства Пятигорска, но и в сохранение и развитие культурных традиций Ставропольского края.