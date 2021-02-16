В память о павших товарищах

В Пятигорске воины-афганцы почтили память боевых товарищей. Митинг, посвященный 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, состоялся у мемориала «Огонь Вечной славы». Почтить память горожан, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, собрались ветераны Великой Отечественной войны, участники событий в Афганистане и Чечне, их матери и жены, представители органов власти и казачества, активисты молодежных патриотических объединений. После троекратного залпа салютной группы и минуты молчания участники памятного митинга возложили цветы к Вечному огню. Продолжением Дня памяти стал концерт для ветеранов афганского конфликта в Доме культуры № 1.