В память о павших товарищах

Февраль 16, 2021 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 15

В Пятигорске воины-афганцы почтили память боевых товарищей. Митинг, посвященный 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, состоялся у мемориала «Огонь Вечной славы». Почтить память горожан, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, собрались ветераны Великой Отечественной войны, участники событий в Афганистане и Чечне, их матери и жены, представители органов власти и казачества, активисты молодежных патриотических объединений. После троекратного залпа салютной группы и минуты молчания участники памятного митинга возложили цветы к Вечному огню. Продолжением Дня памяти стал концерт для ветеранов афганского конфликта в Доме культуры № 1.

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