В память о Сергее Михалкове

Открытый поэтический марафон в Пятигорске посвятили дню рождения поэта Сергея Михалкова. Стихи читали и дети, и взрослые.

И это все о нем: боец, поэт, гражданин, драматург, острослов, кавалер «ордена Улыбки», автор трех государственных гимнов и сатирического киножурнала «Фитиль»… Пятигорск и Сергей Михалков всегда много значили друг для друга. Здесь будущий автор легендарного «Дяди Степы» окончил школу. Здесь было опубликовано его первое стихотворение – «Дорога». Здесь именем Сергея Михалкова названы Детская библиотека и одна из улиц города. Здесь в школах проходят «михалковские» конкурсы сочинений, рисунков, художественного чтения, театральных миниатюр. А на бульваре Гагарина два года назад Сергею Михалкову установлен памятник.

На площадке у памятника и собрались в пасмурное воскресное утро знатоки и ценители михалковской поэзии. Поэтический марафон объединил дошкольников и депутатов, библиотекарей и студентов, актив творческих организаций города, представителей регионального отделения Российского Фонда культуры, школьников, студентов, жителей и гостей курортного города.

— Сегодня, в 109-ю годовщину со дня рождения поэта, впервые у нас в Пятигорске проходят такие общегородские михалковские чтения, и они непременно станут новой городской традицией, — убежден глава города Дмитрий Ворошилов.

«Город моей литературной юности» — так называл Пятигорск Сергей Владимирович Михалков. А себя – «пятигорчанин с московской пропиской».