В память о Сталинграде

Просмотр фильма «Сталинград» состоялся в День воинской славы России.

В День воинской славы России с целью патриотического воспитания для юных пятигорчан был организован просмотр кинопремьеры, посвященной разгрому немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Кинолента рассказывает о событиях 1942 года под Сталинградом, о людях, оказавшихся в несовместимой с жизнью ситуации, выполняющих свой долг и пытающихся выжить. Запланированное контрнаступление на немецкие части сорвано, но лишь разведчикам под командованием капитана Громова удается перебраться на другой берег и закрепиться в одном из домов, который необходимо удержать любой ценой. Кроме нескольких чудом уцелевших советских солдат они находят в доме его последнюю жительницу – 19-летнюю Катю.

По словам директора централизованной библиотечной системы города Пятигорска Флоренс Орловой: «Наша сегодняшняя главная задача, цель, долг – сохранить и передать истинную память о героях Великой войны будущим поколениям, чтобы эта память не гасла, а ужасы фашизма никогда не возрождались на земле».