В память о Татьяне Рощиной

В Пятигорске, в зале школы настольного тенниса мастера спорта СССР Татьяны Згурской, состоялся турнир «Татьянин день», посвященный памяти тренера Татьяны Сергеевны Рощиной.

Не будучи теннисисткой сама, она посвятила всю свою жизнь развитию этого вида спорта в Пятигорске, воспитала учеников, достойно представляющих наш город и край на соревнованиях разного уровня. Среди них десятки кандидатов в мастера спорта, а также мастер спорта Татьяна Загурская, которая сейчас продолжает ее дело и возрождает традиции.

Мероприятие собрало много участников, как спортсменов, так и тренеров того поколения. Некоторые из них с удовольствием взяли ракетку в руки, чтобы вспомнить свое спортивное детство и юность.

В качестве зрителя на турнир пришла легенда настольного тенниса из Пятигорска мастер спорта международного класса Надежда Целищева (Мешкова). Из гостей также присутствовала Оксана Бакулева, леворукая теннисистка, использующая в игре технику «перо», которая стала в паре с Александрой Хвощевой из Горького чемпионкой России в парной игре, мастер спорта СССР Артур Айрапетов, Анатолий Альникин и другие. Пришли на мероприятие и ученики Татьяны Рощиной. Кстати, в 2021 году они — Татьяна Загурская и Виктория Сарибекян, выиграли чемпионат Турции.

В турнире приняли участие 16 игроков: 7 мужчин и 9 женщин. У мужчин чемпионом стал Сергей Кукушкин, второе место занял Андрей Раскитин, третье — Александр Яблочкин. Среди женщин первое место завоевала Александра Стрельникова. За ней расположились Виктория Сарибекян и Ольга Ткач. В детской группе сильнее всех оказалась Таисия Золотухина, которая обошла Эмму Айрапетову и Анну Коваленко. Состоялась преемственность поколений. Она важна в спорте и является залогом будущих достижений. По окончании турнира состоялась церемония награждения. Победители и призеры получили медали, дипломы и подарки.