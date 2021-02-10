В память о воинах-интернационалистах

В Пятигорске пройдут памятные мероприятия, посвященные россиянам, в разные годы исполнявшим воинский долг за пределами Отечества.

15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула Афганистан. В этом военном конфликте наша страна понесла самые большие потери со времен Великой Отечественной: свыше 15 тысяч советских солдат и офицеров погибли на чужой земле, 6 тысяч впоследствии умерли от ран и болезней, сотни пропали без вести.

Более 300 пятигорчан выполняли интернациональный долг в Афганистане, 8 из них не вернулись…

По традиции в Пятигорске в День воина-интернационалиста проходят памятные мероприятия. Не стал исключением и этот год.

15 февраля 2021 в 15:00 у мемориала «Огонь Воинской Славы» (Пост №1) состоится встреча, посвященная 32-годовщине вывода войск из Афганистана.

В 16:00 в Городском доме культуры №1 пройдет вечер памяти «Солдат войну не выбирает».

Контактный телефон: 8 919 744 64 80, Магдалина Сергеевна Вартанян, главный специалист Управления культуры администрации Пятигорска.