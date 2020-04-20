В пасхальное утро – продуктовый набор

В рамках благотворительной инициативы партии «Единая Россия» (акция Доброе сЕРдце) в Пятигорск по распоряжению губернатора Владимира Владимирова передано 5000 продуктовых наборов. И светлое Пасхальное утро в городе началось с добрых хлопот: волонтеры грузили в «Газели» сотни коробок с продуктами и доставляли их по адресам — тем, кому помощь и поддержка нужны здесь и сейчас.

Прежде всего, это одинокие пожилые люди, нуждающиеся семьи с детьми, пенсионеры, чья пенсия не превышает прожиточного минимума, а также пятигорчане, в период ограничительных мер оставшиеся без работы и значит — без заработка. В каждой из десятикилограммовых коробок — все самое необходимое: мясные, рыбные и овощные консервы, мука, масло, крупа, макароны, сахар, сгущенное молоко и т.д. Обязательное дополнение — маски и антисептики.

Только за первые несколько часов работы развезли по адресам 200 наборов.

— Праздничное утро выдалось рабочим, но по-другому сейчас нельзя, — комментирует координатор городского волонтерского отряда Давид Есаян. — Здесь задействованы ребята практически из всех вузов и сузов города, неравнодушная молодежь. От каждого из нас зависит то, насколько быстро и эффективно город сможет перебороть ситуацию и вернуться в обычный режим жизни и работы.

Вместе с добровольцами по адресам получателей проехал и и.о. главы Пятигорска Лев Травнев.

— Ситуация в городе сложная, но без внимания и поддержки не останется никто, — подчеркнул он. — Карантин — режим особый, и помощь людям действительно очень нужна. Поможем всем — для этого хватит и ресурсов, и людей, и готовности поддержать своих горожан. У нас круглосуточно работает колл-центр, открыты горячие линии, все телефоны опубликованы в СМИ, на сайте города, в социальных сетях. Ни одно обращение не останется без ответа.