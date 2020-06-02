В подарок — планшет

Девять планшетов и сим-карты к ним получили школьники Пятигорска. Такой подарок особо нуждающимся ребятам от себя лично решили сделать депутаты Думы столицы СКФО от партии «Единая Россия».

Конечно, для добрых дел повод нужен не всегда. Но в этой истории он оказался весомым. Дело в том, что, будем откровенны, не все школьники оказались готовы к тому, что им пришлось заканчивать учебный год в дистанционном режиме. Ведь не в каждом доме есть компьютер или планшет.

— Мы поддержали Всероссийскую акцию «Помоги учиться дома», — рассказала председатель Думы Пятигорска Людмила Похилько. – Многие депутаты откликнулись на просьбу принять участие в этом мероприятии. Планшеты были закуплены. Сегодня мы дарим их школьникам из многодетных семей или семей, где есть дети-инвалиды. Такой поддержке ребята очень рады.

И, правда, приятным сюрпризом стал визит депутатов для Мадины Игамбердиевой. Девочка учится в 9 классе СОШ № 7.

— Теперь мне будет значительно легче делать уроки, — отметила девочка. – Раньше для этого я брала мамин телефон. Это было не очень удобно. А так — совсем другое дело. Большое спасибо!

Обучение, выполнение домашнего задания и даже отдых от них – теперь для ребят, ставших участниками акции, все это стало гораздо доступнее.

Акция в регионе проходит по поручению губернатора Ставрополья, секретаря Ставропольского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимира Владимирова.