В подарок – тепло материнских сердец

Доброй городской традицией стали праздники для ребят из детского дома № 32 от Совета женщин Пятигорска. Активистки этой организации никогда не приезжают с пустыми руками, но главный подарок – это, конечно, общение и тепло материнских сердец, которого так не хватает маленьким воспитанникам.

Новый год, как известно, время чудес и исполнения желаний. И вот уже несколько лет подряд номинантки на звание «Женщина года» во главе с председателем Думы Пятигорска Людмилой Похилько и депутатом Думы города, бессменным председателем женсовета, руководителем попечительского совета 32-го детдома Натальей Абалдуевой приезжают в канун этого волшебного праздника, чтобы подарить ребятам самое заветное. И на сей раз традицию нарушать не стали. Название проекта, к слову, так и звучит: «Сердце холодным быть не может».

Но общение должно быть не только приятным, но и максимально полезным – посчитали неравнодушные пятигорчанки. Так, три года назад одна из победительниц женского престижного конкурса – ведущая солистка театра оперетты Наталья Виноградова – выдвинула инициативу проводить для ребят мастер-классы по рукоделию. Идея всем понравилась, а особенно детям.

Как у человека творческого у Натальи очень много увлечений. Она шьет, вышивает, мастерит всяческие украшения. Каждый год для подопечных детского дома она старается придумать что-то новое и интересное. Вот и в этот раз подошла к организации мероприятия креативно. Закупила несколько коробок фурнитуры и заготовок для украшений: ободки, сережки, кольца, замочки, цветочки, ленточки и бусинки.

Как девчонки, так и мальчишки внимательно слушали творческих наставников и увлеченно мастерили свои авторские изделия. Бусинка к бусинке, стежок за стежком, и вскоре комната будто расцвела. Вся женская половина участников мастер-класса облачилась в цветочные ободки, кольца, заколки, броши и браслеты – не только в те, что сделали сами, но и в те, что смастерили и подарили ребята.

На этом сюрпризы не закончились. Отзывчивые гостьи, словно добрые Снегурочки, привезли с собой, как и полагается на Новый год, целый мешок подарков. В первую очередь, то, что так необходимо детдому в быту: стиральные машины «Малютка», мясорубки, утюги и обогреватели, фены и электроплойки для укладки волос, сотовые телефоны и кое-какие другие полезные мелочи. Но и о сладеньком, конечно, не забыли. Каждому воспитаннику вручена большая коробка вкусных конфет. Ведь это то, чего, наверное, больше всего ждут дети на Новый год.

Далее после мастер-класса следовала вторая часть программы праздника – концертная. Все переместились в актовый зал, где уже ждала пушистая и нарядная елочка. Творческие номера в исполнении солистов театра оперетты – это уже тоже часть традиции. Наталья Виноградова каждый год приглашает с собой коллег, а те уже и в очередь выстраиваются: каждый рад подарить ребятам ощущение новогодней сказки.

В нынешней акции участвовали известные артисты и любимцы публики – Николай Бондарев, Рустам Вайдман, Ирина Рудоман, Виктория Булгакова и, конечно, сама Наталья Виноградова, а также художник-бутафор Мария Балаева. В репертуаре концерта – композиции, знакомые всем: «Песня о счастье», «Потолок ледяной» и многие другие. Был даже настоящий балетный номер – он особенно заворожил маленьких зрителей.

В общем, праздник удался на славу. Теперь у ребят, да и у взрослых, наверняка появилось новогоднее настроение. Кстати, у Натальи Виноградовой уже есть план мастер-классов на ближайший год. Говорит, что такой формат общения очень полезен для детей. Творчество отлично развивает, а общие интересы сближают. Например, парней должна увлечь резьба по дереву. У нее и знакомые мастера есть, которые бы могли показать, как это делается. А для девочек думает провести мастер-класс по шитью и ремонту одежды – очень нужный навык в жизни любой женщины. Главное, считает, желание что-то делать своими руками, а оно у ребят точно есть.