В помощь абитуриентам

Лето – пора отдыха, отпусков, поездок к родным. Для взрослых это может быть самым обычным временем года, но у подростков дела обстоят иначе. Сдача экзаменов, возможность сделать глубокий выдох после тяжелого учебного года – вот что ждет школьников и студентов в летнее время. Правда, не всех… Сдавшие Единый государственный экзамен школьники подают документы в вузы, куда, возможно, мечтали попасть еще со школьной скамьи. В голове абитуриента постоянно крутится мысль: «Вот и все, в этом году с отдыхом можно попрощаться». Выпускников можно понять, ведь после экзаменов их ждет не отдых в компании близких, а оформление бумаг, конкурсы и вступительные экзамены в университеты. Ребята, обращаюсь к вам: не стоит отчаиваться, ведь впереди у вас — прекрасное время студенчества. Главное, распорядиться им с умом.

Я студент 3 курса Санкт-Петербургского Государственного университета и когда-то тоже был на вашем месте. Сегодня я хотел бы поделиться с вами опытом, который я и мои друзья, разъехавшиеся по всей России, приобрели за время обучения в вузах. Может, дам вам пару лайфхаков.

Никаких мотивационных речей не планировалось, но сразу скажу: если вам сейчас трудно, то самое полезное, что вы можете сейчас сделать – поверить в себя. Это очень помогает, даже если вы пытаетесь использовать самовнушение. Поверьте – эффект неописуем. Расслабьтесь, вы уже на славу потрудились.

Ни для кого это не новость, но вы можете подать документы сразу в пять учебных заведений. Обязательно делайте это, даже если вы на 100% уверены, что пройдете, подстраховка не помешает.

После прохождения всех этапов поступления вас ждет самое нудное – ожидание результатов конкурсов. И вот он, заветный день, когда вы узнаете, прошли или нет. Отсюда начинается студенческая жизнь. Дальше – дело за вами. Быстро ли вы вольетесь в учебную среду или нет — зависит только от вас.

Как вы представляете себе новый жизненный этап? Интересные знакомства? Может, переезд в другой город и жизнь с чистого листа? Да, в целом все это про университетские годы. Лично мне переезд дался нелегко. Новый город, отсутствие знакомств и осознание того, что каждый из моих друзей выбрал свой жизненный путь, как и я. Но на это всегда нужно смотреть с оптимизмом: мы растем, набираемся опыта и идем к своей цели, какой бы она ни была.

Первые пары. Здесь начинается самое веселое. Судорожные поиски правильной аудитории, знакомства с одногруппниками. В такой обстановке можно почувствовать себя свободнее. Я думаю, что мне с этим повезло. На гуманитарных направлениях много разнообразных личностей. Неважно, какой у вас характер, интроверт вы или экстраверт, гадаете на таро или собираете марки – в любом случае у вас появляется возможность найти человека, который вам подходит. Здесь я отмечу один из самых важных советов, по мнению многих моих сокурсников и друзей, которые уже закончили вузы – знакомьтесь. Развивайте умение общаться с людьми. Я думаю, что это одна из самых полезных вещей, которые вам может предложить университет.

Еще несколько вещей, которые единогласно рекомендуют мои знакомые журналисты, рекламщики, медики и другие новоиспеченные специалисты, окончившие обучение: не бойтесь задавать вопросы. Учитесь гуглить, а затем снова задавайте вопросы. Будьте открыты ко всему новому, не бойтесь расширять зону комфорта. Применение этим словам вы найдете уже во время обучения, а мои советы подходят к завершению.

Студенчество – это не только лекции и курсовые. Это еще и развлечения. Каждый понимает это понятие по-разному, но у меня в голове сразу возникает картинка: молодые ребята гуляют по центру города и не парятся об очередной сессии. Я не буду давать наставления по типу: «Учитесь на пятерки, не разговаривайте с незнакомцами и ешьте кашу с утра». Я здесь, чтобы поделиться реальным опытом, но в рамках цензуры. Все мы понимаем, что времяпрепровождение у всех может быть разное, но самое классное в том, что вы сами можете выбрать подходящий вид досуга.

В Петербурге люди отдыхают, как хотят. Лично меня радуют разнообразные кофейни и рестораны. Да и вообще Санкт-Петербург – это гастрономическая столица России. Мы с друзьями часто ходим попробовать что-то новое. Если будете на Невском проспекте, поищете в кофейнях чизкейки. Они там самые лучшие.

Я открыл для себя множество развлечений в культурной столице. Город полон разных музеев, от квартиры Ахматовой до постмодернистских выставок. Кинотеатры с фильмами на английском. И самое красивое, а главное – бесплатное, это набережная Невы. Вот здесь открывается романтика Петербурга. Смотрите на разводные мосты, слушая музыку – и наполненность энергией на следующий день вам обеспечена! Кстати, моя личная рекомендация – учите английский. По сей день в большие города стекается много туристов, которые могут заговорить с вами прямо на улице, но самое интересное, что и у вас есть возможность самим исследовать другую страну через программу академического обмена. Она есть во многих вузах, так что при желании вы можете узнать про процесс подачи документов на обучение заграницей в вашем учебном отделе.

Окончание школы и поступление в университет – это волнительный период. Полный открытий и обретения ценного опыта и замечательных людей. То, как вы будете распоряжаться этим временем, зависит только от вас. Это молодость. Не забывайте делать все возможное сегодня, чтобы было приятно вспоминать этот самый прекрасный отрезок нашей жизни все последующие годы!