В помощь бизнесу

Комментарий заместителя председателя Правительства Ставропольского края – министра финансов Ставропольского края Ларисы Калинченко о мерах поддержки МПС в Ставропольском крае:

«Правительством Ставропольского края разработан целый комплекс мер, который призван существенно помочь бизнесу в условиях снижения деловой и потребительской активности на фоне распространения коронавирусной инфекции. Эти меры касаются индивидуальных предпринимателей или субъектов малого предпринимательства, работающих в сфере туризма, предприятий, осуществляющих авто– и авиаперевозки, оказывающих услуги в сфере культуры и досуга, общественного питания и бытового обслуживания».

Прежде всего, это перенос сроков уплаты налогов. Налог на вмененный доход, налог по упрощенной и патентной системе налогообложения за 1 квартал текущего года необходимо будет уплатить только в ноябре этого года. Такая же 6-месячная отсрочка предоставлена тем, кто работает на общей системе налогообложения и уплачивает налог на прибыль, земельный и транспортный налоги, налог на имущество организаций, поясняет пресс-служба министерства финансов Ставропольского края.

Предпринимателям, которые работают в арендованных помещениях, находящихся в краевой, муниципальной собственности или у иных собственников, также будет предоставлена отсрочка по арендным платежам за помещения, которые не используются в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Все эти меры не являются окончательными. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация и как долго будет запрет на работу таких предприятий, сроки отсрочки по платежам могут быть продлены.

Кроме того, в Ставропольском крае функционируют фонды, которые поддерживают деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства. Например, Фонд микрофинансирования, выдающий небольшие кредиты для субъектов МСП, и Гарантийный фонд, предоставляющий бизнесу поручительства перед банками. Платежи по кредитам (основному долгу и процентам) и гарантиям этих фондов по заявлению предпринимателей также будут отсрочены на полугодовой срок. Кроме того, объем Фонда микрофинансирования будет увеличен не менее чем на 100 млн рублей, чтобы субъекты МСП могли получить кредиты на льготных условиях.

Что касается имеющихся кредитов в банках. Правительством РФ в законодательство внесены изменения, предусматривающие возможность приостановки исполнения обязательств по имеющимся кредитам для индивидуальных предпринимателей и физлиц. Данные отношения необходимо урегулировать совместно с банками. А в случае, если у предпринимателя или физлица возникнет потребность в консультации или в помощи в подготовке документов при выстраивании взаимоотношений с кредиторами, то они могут обратиться в Центр по оказанию юридической помощи, который создается на базе Агентства ипотечного жилищного кредитования, и с 13 апреля должен начать работу.

Уже сейчас для всех субъектов МСП на базе Фонда микрофинансирования работает горячая линия «Мой бизнес», куда можно обратиться за консультацией по получению различных мер поддержки и рассрочке платежей. Ее номер: 8(8652)-22-52-62.

Внесены изменения в федеральное законодательство в части закупочных процедур. Если организация, которая является исполнителем по контрактам, заключенным с органами власти края или органами МСУ, не смогла вовремя выполнить свои обязательства по причине распространения коронавирусной инфекции, то пени и штрафы за это начисляться не будут. Необходимо будет объяснить и подтвердить причины несоблюдения сроков, и договор будет внесен в перечень контрактов, по которым не назначаются санкции.

Еще один важный момент – по закону о контрактной системе необходимо гарантировать исполнение обязательств залогом или гарантией банка. И очень часто небольшие предприятия испытывают дефицит свободных оборотных средств для этих целей. Сейчас предусмотрено отсутствие таких гарантий или залогов по отношению к субъектам МСП при заключении контрактов, размещаемых государством. Эти меры будут способствовать привлечению МСП к выполнению государственного заказа. А Правительство края будет стремиться к тому, чтобы сохранить объемы расходов бюджета, и, следовательно, сохранить объем работ для субъектов МСП.