В поселке Горячеводском началось благоустройство сквера Победы

Объем работ на территории масштабный: здесь появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Да и сам сквер после реконструкции значительно увеличится в размерах.

Напомним, еще год назад территория сквера была частным земельным участком, и перспектива его реконструкции и благоустройства была просто невозможна.