В поселке Горячеводском началось благоустройство сквера Победы

Август 24, 2021 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 108

Объем работ на территории масштабный: здесь появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Да и сам сквер после реконструкции значительно увеличится в размерах.
Напомним, еще год назад территория сквера была частным земельным участком, и перспектива его реконструкции и благоустройства была просто невозможна.

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