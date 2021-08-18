В поселке Горячеводском началось благоустройство сквера Победы

Об этом сообщил глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Объём работ на территории масштабный: здесь появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Да и сам сквер после реконструкции значительно увеличится в размерах.

— Для Горячеводска, я убежден, эта территория станет поистине знаковым местом, комфортным, благоустроенным и востребованным пространством для семейного отдыха, — отметил на своей Инстаграм-странице Дмитрий Ворошилов. — Отдельные слова благодарности — губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову за поддержку наших проектов!

Напомним, еще год назад территория сквера была частным земельным участком, и перспектива его реконструкции и благоустройства была просто невозможна. Дмитрий Ворошилов встретился с владельцем, обратился с предложением передать участок в муниципальную собственность, предприниматель согласился. — Однако было три условия, — рассказал глава города. — Не благодарить собственника (надо сказать, этот пункт мне крайне сложно выполнить, ведь хочется искренне поблагодарить человека за доброе дело, сделанное для города). Второе — сквер обязательно должен быть благоустроен; третье — памятник В. И. Ленину необходимо перенести на территорию сквера. Ну вот, пришло время выполнять свои обещания!