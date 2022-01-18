В поселке Горячеводском скоро откроется новая детская площадка

Новая детская площадка скоро появится в поселке Горячеводском. Об этом на своей инстаграм-странице рассказал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. На одном из недавних приемов граждан пятигорчанин Сергей Караманов рассказал Дмитрию Ворошилову о том, как вместе с соседями поддерживает порядок на старой детской игровой площадке в Четвертом Георгиевском переулке: сообща ремонтируют, красят, устраивают субботники, учат детей бережно относиться к общей собственности. На площадке играют ребята разных возрастов – жители не только этого переулка, но и нескольких ближайших улиц.

— Недавно в комментариях Сергей попросил отдать запчасти от старых детских качелей. Обсудив эту просьбу с депутатом городской Думы Татьяной Чумаковой, приняли решение подарить детскую горку, качели, песочницу и скамейки ребятам. А Сергей с соседями сами смонтируют детскую площадку. На следующей неделе детская площадка будет передана, — сообщил глава Пятигорска. — Не раз говорил, что помогать хочется тем, кто сам не стоит в стороне, а занимается реальными делами.