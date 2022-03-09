В праздник подарки – даже в трамвае

Праздничный музыкальный трамвай вышел на маршрут в Пятигорске. В рамках акций «Вам любимые!» и «Дарите женщинам цветы!» для пассажирок подготовлено немало приятных весенних сюрпризов. Свое движение этот «генератор праздничного настроения» начал в 11:00 — от остановки «Проспект им. 40 лет Октября» в сторону Белой Ромашки по маршруту № 2. Артисты городских учреждений культуры и волонтеры поздравляли прекрасных дам Пятигорска, дарили цветы и песни.

На конечной остановке «Лермонтовский разъезд» вагон развернулся и отправился в обратном направлении, так что у многих пятигорчанок в Международный женский день была возможность прокатиться в необычном трамвае по весенним улицам, сделать серию эффектных фотоснимков, получить цветы и порцию хорошего настроения.