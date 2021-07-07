В преддверии Дня семьи, любви и верности стартовал цикл историй о полицейских семьях

8 июля в России традиционно отмечают самый по-домашнему теплый праздник – День семьи, любви и верности, символом которого является белоснежная ромашка.

В преддверии праздника сотрудники органов внутренних дел Ставрополья подготовили цикл историй о полицейских семьях.

На первой серии фотографий запечатлена семья Илишаевых из Пятигорска. Владимир и Екатерина познакомились на первоначальном обучении при поступлении на службу десять лет назад, а спустя пару лет влюбленные поженились.

«Такое ощущение, что мы знали друг друга гораздо дольше!» – делится пара.

Глава семьи Владимир служит в оперативном подразделении, а его жена – старший следователь. Супруги поддерживают друг друга не только дома, но и на работе: оба сотрудника не раз были отмечены благодарственными письмами, дипломами и грамотами, которые хранят в семейном архиве.

В браке у пары родилось двое сыновей – Руслан и Аркадий. Пока старший волнительно ожидает начало своего первого учебного года в школе, младший из братьев уже точно определился с профессией. Он будет полицейским, как и его родители.

По мнению Екатерины и Владимира, работа в органах внутренних дел дисциплинирует семью. Все свободное время они стараются проводить вместе, и связывает их одно увлечение – рыбалка. Выходные семья Илишаевых предпочитает провести на берегу реки с удочкой, наслаждаясь природной красотой родного края.

«Семья – самое ценное сокровище, которое люди могут иметь в жизни», – убеждены сотрудники полиции.