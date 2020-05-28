В проект реконструкции гимназии № 11 внесены изменения

Реконструкцию пятигорской Гимназии №11 (нацпроект «Образование», региональный проект «Современная школа») и подготовку к строительству подводящего водовода к хутору Хорошевскому (нацпроект «Экология», региональный проект «Чистая вода») обсудили в администрации Пятигорска.

Участие в совещании приняли заместители председателя краевого Правительства Роман Петрашов и Вячеслав Гладков, глава города Дмитрий Ворошилов, представители Минстроя Ставропольского края.

Напомним, реконструкция с элементами реставрации старейшей гимназии Пятигорска стартовала еще в прошлом году.Здание, построенное в начале XX века, — памятник архитектуры, так что работа здесь ведется сложная и тонкая.

Так, исторический фасад обновляют максимально бережно, применяя современные технологии реставрации. К сожалению, в трудоемком процессе реконструкции гимназии не все пошло гладко: в самом проекте были выявлены серьезные недочеты.

— Оперативно внесены все необходимые изменения, была пересчитана сметная часть. Новый документ направлен на экспертизу — и лишь после ее заключения подрядчик сможет продолжить работы, — рассказал Дмитрий Ворошилов.

Как ожидается, промежуточное заключение эксперты дадут уже на следующей неделе. С представителем организации-подрядчика участники совещания обсудили меры, которые позволят после возобновления работ на стройплощадке минимизировать отставание от графика и сдать объект в срок. Еще один вопрос повестки — оформление земельных участков (в границах Пятигорска) по трассе прохождения будущего водовода к хутору Хорошевскому (Предгорный район), сообщается на сайте администрации города.

Обсудили участники встречи и порядок оформления участков для строительства газопровода «ГРС-2 Пятигорск».