В Пятигорске 24 июня не будет Марша Победы

Такое решение принято на сегодняшнем координационном совещании. К сожалению, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе, несмотря на некоторую позитивную динамику, все еще остается неблагоприятной. Рекомендации об отмене самого массового из запланированных на 22-24 июня торжественных мероприятий — Марша (Парада) Победы — озвучили в территориальном отделе Роспотребнадзора. Свои опасения высказал и председатель пятигорского городского Совета ветеранов Николай Лега: — Наши ветераны — это самое бесценное, что нам оставила Великая Победа. Мы должны уберечь их от любых рисков и сохранить их здоровье на много лет вперед.