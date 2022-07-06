В Пятигорске 91-летний житель ДНР получил паспорт гражданина России

Все необходимые административные процедуры были организованы оперативно, вручили паспорт Сергею Ханову прямо по новому месту жительства. В Пятигорск из Донецкой Народной Республики 91-летнего Сергея Ханова перевезли родственники. Он поселился у племянницы, которая обратилась в отдел по вопросам миграции с просьбой об ускорении процедуры получения гражданства. Просьба сразу же нашла понимание у полицейских. Приняв во внимание возраст пожилого человека, сотрудники миграционного подразделения провели все административные процедуры по его месту жительства. Старший инспектор ОВМ ОМВД России по городу Пятигорску капитан полиции Ирина Козлова и специалист-эксперт Марина Ларионова вручили Сергею Ханову паспорт гражданина Российской Федерации, пожелали ему крепкого здоровья и долголетия. — Мужчина искренне поблагодарил сотрудников полиции за чуткость, отзывчивость и оказанную помощь, — рассказали в пресс-службе городского ОМВД.

Источник: https://pyatigorsk.org/24342

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