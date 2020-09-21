В Пятигорске благоустроят еще два сквера

Сентябрь 21, 2020 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 26

Продолжается восстановление исторического архитектурного облика города. В этом году был открыт обновленный Емануелевский парк, а также благоустроен Игнатьевский сквер — обе эти территории расширили зону курортного центра. На 2021 год Пятигорску удалось пройти отбор на участие в национальных проектах по формированию комфортной городской среды. Отбор прошли два сквера, хотя изначально был запланирован только один. Итак. в 2021 году будет благоустроен сквер Толстого на улице Гоголя — это большая территория в центре Пятигорска, неподалеку от входа в Парк Цветник. Здесь как раз находится перекресток дорог, ведущих к разным достопримечательностям города: скверу Лермонтова, фонтану «Гномы», Цветнику, Спасскому собору, зданию бывшего отеля «Эрмитаж». Работ по благоустройству на этой территории не было почти 15 лет. Второй сквер, который вошел в программу нацпроектов — Лазаревский. Он расположен на улице Пастухова, рядом с Лазаревской церковью и Некрополем. В обновлении скверов администрация города продолжит придерживаться обозначенной ранее стилистики и принципов. Задача — максимально сохранить исторический архитектурный колорит территории и одновременно сделать ее современной и комфортной для семейного отдыха. Разрушенные временем объекты восстановят, при благоустройстве активно будут использовать природный камень. Уникальность каждого из скверов подчеркнут, не противореча общей архитектурной концепции старого Пятигорска.

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